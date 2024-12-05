Погляд досвідченого політика

У наші часи інформаційного надлишку‚ коли соціяльні мережі надають можливість обговорювати будь-яку тему кожному охочому‚ неабияким успіхом є натрапити на глибокий‚ всебічно обґрунтований погляд. Особливо у справах важливих‚ або‚ тим більше‚ доленосних. В українській політичній аналітиці останніх тижнів до найпомітніших з’явищ належить публікація Юрія Щербака „Кінець Української держави No 1. Необхідно заснувати державу No 2“...