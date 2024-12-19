Подарунки від американських друзів

Юрко Кулик отримує відзнаку від військових. ТЕРНОПІЛЬ. – Від Злученого українського американського допомогового комітету (ЗУАДК) маленькі українці, сироти, діти з інвалідністю на Тернопільщині отримали подарунки до свята Миколая та Різдва Христового. Також від доброчинців зібрали 11,700 грн допомоги. Представник ЗУАДК в Україні, почесний благодійник Юрко Кулик зустрівся з вихованцями дитячого будинку, навчального реабілітаційного центру, привітав...