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Подарунки від американських друзів

By 2 Mins Read

Юрко Кулик отримує відзнаку від військових. ТЕРНОПІЛЬ. – Від Злученого українського американського допомогового комітету (ЗУАДК) маленькі українці, сироти, діти з інвалідністю на Тернопільщині отримали подарунки до свята Миколая та Різдва Христового. Також від доброчинців зібрали 11,700 грн допомоги. Представник ЗУАДК в Україні, почесний благодійник Юрко Кулик зустрівся з вихованцями дитячого будинку, навчального реабілітаційного центру, привітав...


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