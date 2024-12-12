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Подарунок зі США

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Підрозділ ДСНС отримав подарунок з США. (Фото: ДСНС) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Головне управління Дер­жавної служби надзвичайних ситуацій  України у Кіровоградській області повідомило, що 9 грудня у Кропивницькому рятувальники ДСНС отримали від Марка Джонса, з міста Напервілл, Ілиной, верхолазне спорядження, необхідне для виконання аварійно-рятувальних робіт на висоті. Як розповів працівник служби Юрій Блінов, минулого року, коли трапився...


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