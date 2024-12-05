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Президент зустрівся з делеґацією країн Латинської Америки

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Президент України Володимир Зеленський зустрічається з парляментарями та дипломатами з країн Латинської Америки. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 29 листопада Президент України Володимир Зеленський зустрівся з парляментарями та дип­ломатами з країн Латинської Аме­рики. Представники Арґентини, Белізу, Бразилії, Чилі, Колумбії, Домі­ніканської Республіки, Ґвате­мали, Гондурасу, Мексики, Панами, Ель-Сальвадору, Еквадору, Перу, Коста-Рики прибули до Києва для...


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