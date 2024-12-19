Про відбудову Келії Святих Архангелів на Афоні

Руїна Келії Святих Архангелів на Афоні Денис Руденко, ініціятор та керівник відбудови україномовної Келії Святих Архангелів на Афоні (проєкт „Україна-Афон: 2024-2025“) після зустрічі із 85 представниками духовенства Північної Америки, розповів про відродження цього українського місця сили. В грудні 2021 року збори Старців монастиря Пантократор на Афоні ухвалили рішення про передання руїн Келії Святих Архангелів для...