„Рушниковий гай“ в Марокко

Олександра Теліженко (сидить) серед українок Касабланки. РАБАТ, Марокко. – 13 листопада в Королівському інституті амазігської культури відкрилася виставка вишиваних творів відомої української народної майстрині, заслуженого художника України Олександри Теліженко „Рушниковий гай: світ українського рушника“. Відкриттю виставки передувала наукова дискусія за участи марокканських та українських експертів щодо культурних паралелей в символіці української та амазігського народної орнаменталістики....