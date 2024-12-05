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„Рушниковий гай“ в Марокко

By 4 Mins Read

Олександра Теліженко (сидить) серед українок Касабланки. РАБАТ, Марокко. – 13 листопада в Королівському інституті амазігської культури відкрилася виставка вишиваних творів відомої української народної майстрині, заслуженого художника України Олександри Теліженко „Рушниковий гай: світ українського рушника“. Відкриттю виставки передувала наукова дискусія за участи марокканських та українських експертів щодо культурних паралелей в символіці української та амазігського народної орнаменталістики....


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