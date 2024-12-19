Свято Миколая для дітей та воїнів

Пластуни виготовляють різдвяні пряники. БЕРЕЖАНИ. – Громадська організація „Рідне місто“ спільно з відділом освіти, молоді та спорту міської ради провела доброчинну програму „Майстерня святого Миколая у Бережанах“. Протягом місяця молодь громади, пластуни, діти з родин переселенців приходили до Центру дитячої та юнацької творчости, щоб навчитися виготовляти різдвяні ангелики та пряники, прикраси на ялинку, патріотичні обереги...