Скандал через фільмування у Лаврі

КИЇВ. – У Національному заповіднику „Києво-Печерська лавра“, в Трапезному храмі Святих Антонія і Феодосія, відбулося фільмування відеострічки про українські різдвяні страви за проєктом „Реальна історія“, яку зняли журналіст Акім Галімов та ресторатор Євген Клопотенко. Україн­ська православна церква Московського патріярхату висловила обурення і зазначила, що „храм – це дім Божий, а не сцена для видовищ та...