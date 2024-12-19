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Скандал через фільмування у Лаврі

By 2 Mins Read

КИЇВ. – У Національному заповіднику „Києво-Печерська лавра“, в Трапезному храмі Святих Антонія і Феодосія, відбулося фільмування відеострічки про українські різдвяні страви за проєктом „Реальна історія“, яку зняли журналіст Акім Галімов та ресторатор Євген Клопотенко. Україн­ська православна церква Московського патріярхату висловила обурення і зазначила, що „храм – це дім Божий, а не сцена для видовищ та...


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