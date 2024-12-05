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Тернопіль зазнав атаки

By 1 Min Read

ТЕРНОПІЛЬ. – 2 грудня вночі ворог атакував ударним безпілотником багатоквартирний будинок в Тернополі, що спричинило маштабну пожежу. Начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, його дружина важко поранена, травмувань зазнали троє мешканців будинку, 94 людини евакуювали, служби порятунку продовжують допомагати людям. Вибухом пошкоджено вікна цього та сусідніх будинків, школи,...


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