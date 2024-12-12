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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Частину заповідника віддали під кордон КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону постановив змінити межі Чорнобильського радіяційно-екологічного біосферного заповідника шляхом вилучення зі складу його території земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України загальною площею 695.2 гектара, які надаються в постійне користування військовим...


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