УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Частину заповідника віддали під кордон КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону постановив змінити межі Чорнобильського радіяційно-екологічного біосферного заповідника шляхом вилучення зі складу його території земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України загальною площею 695.2 гектара, які надаються в постійне користування військовим...