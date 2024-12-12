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Уроки Черчилля для сучасного світу

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Учасники круглого столу. (Фото: прес-служба ДАУ) КИЇВ. – 2 грудня 2024 року в Дипломатичній академії України (ДАУ)  ім. Генадія Удовенка, яка діє при Міністерстві закордонних справ України, відбувся круглий стіл до 150-ої річниці з дня народження державного діяча, прем’єр-міністра Об’єд­наного королівства Великої Британії Вінс­тона Черчилля „Лідерство у часи війни: уроки Черчилля для сучасного світу“. Тема...


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