У Мадриді говорили про Україну

Учасники дебатів „Волонтерська репатріація біженців“. У Приватному університеті ООН “IE University”, що в Мадриді, відбулася найбільша в Европі конференція „Модель Організації об’єднаних націй“. У конференції взяли участь понад 400 учасників з усіх куточків світу. Серед них була і українка з Тернополя, представниця Нідерляндів, студентка Роттердамського університету прикладних наук Софія Манді. „Це був для мене новий...