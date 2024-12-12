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У Мадриді говорили про Україну

By Updated:3 Mins Read

Учасники дебатів „Волонтерська репатріація біженців“. У Приватному університеті ООН “IE University”, що в Мадриді, відбулася найбільша в Европі конференція „Модель Організації об’єднаних націй“. У конференції взяли участь понад 400 учасників з усіх куточків світу. Серед них була і українка з Тернополя, представниця  Нідерляндів, студентка Роттердамського університету прикладних наук Софія Манді. „Це був для мене новий...


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