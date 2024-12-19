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FIFA попросила вибачення

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ЦЮРІХ. – 13 грудня у штаб-квартирі FIFA проведено жеребкування 54-х національних збірних на Чемпіонат світу 2026 року. За результатами жеребкування Україна потрапила до відбіркової групи з Францією або Хорватією, залежно від результату матчу, а також Ісляндією та Азербайджаном. Переможець групи потрапить безпосередньо на Чемпіонат світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Команда, яка займе друге...


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