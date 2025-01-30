Бойові дії за 20-29 січня

• 20 січня Верховний головнокомандувач провів засідання Ставки, на якому обговорювалися питання виробництва і ремонту техніки; 24 січня провів засідання Ставки, на якому заслухано про військовий потенціял РФ. • 20 січня дрони уразили воєнні підприємства в Казані, де розташований авіаційний завод ім. С. Гор­бунова, який займається виробництвом, модернізацією та ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160,...