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Бойові дії за 20-29 січня

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• 20 січня Верховний головнокомандувач провів засідання Ставки, на якому обговорювалися питання виробництва і ремонту техніки; 24 січня провів засідання Ставки, на якому заслухано про військовий потенціял РФ. • 20 січня дрони уразили воєнні підприємства в Казані, де розташований авіаційний завод ім. С. Гор­бунова, який займається виробництвом, модернізацією та ремонтом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-160,...


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