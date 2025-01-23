Вертеп в Організації Об’єднаних Націй

Різдво в Організації Об’єднаних Націй НЮ-ЙОРК. – В Організації Об’єдна­них Націй відбулося тематичне прийняття „Українське Різдво. Коляда“. Атмосферу українського Різдвяного дійства передали вертеп, колядки, українські строї, 12 різдвяних страв. Про це повідомило Постійне представництво України при ООН, яке організувало святковий захід для делеґацій держав-членів та представників Секретаріяту ООН. Під час святкового заходу виступили український хор...