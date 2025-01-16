Ветеран війни очолив обласну раду

Президент України (справа) вручає відзнаку Вадиму Бояр­ському. ТЕРНОПІЛЬ. – Президент України Володимир Зеленський за вагомий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування нагородив орденом „За заслуги“ III ступеня голову Шумської громади на Тернопіллі Вадима Бояр­ського. Також раніше він отримав відзнаку від Верховної Ради України. Місто Шумськ є активним учасником Всеукраїн­ської асоціяції громад, яка з допомогою...