Ветеран війни очолив обласну раду

Президент України (справа) вручає відзнаку Вадиму Боярському. ТЕРНОПІЛЬ. – Президент України Володимир Зеленський за вагомий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування нагородив орденом „За заслуги“ III ступеня голову Шумської громади на Тернопіллі Вадима Боярського. Також раніше він отримав відзнаку від Верховної Ради України. Місто Шумськ є активним учасником Всеукраїнської асоціяції громад, яка з допомогою...
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