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Вшанувала пам’ять сина дарунком для лікарні

By 2 Mins Read

Селищний голова Юрій Шимановський дякує Марії Білик за щедрий дарунок громаді. НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК, Кіровоградська область. – Мати загиблого військовослужбовця Ігоря Дідура вирішила вшанувати пам’ять сина, закупивши медичне обладнання для місцевої лікарні. Виплату, яку отримала сім’я як компенсацію за загибель сина, Марія Білик використала для придбання лапароскопічної стійки – сучасного медичного обладнання для щадних операцій. У місцевій...


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