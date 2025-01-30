Відзначили День Соборности

Відзначення Дня Соборности України у Дженкінтавні. (Фото: Посольство України в США) ДЖЕНКІНТАВН, Пенсильванія. – Філядельфійське відділення Українського конґресового комітету Америки організувало відзначення Дня Соборности України у Дженкінтавні. Про це повідомило Посольство України в США, яке долучилося до відзначення 106-ої річниці Акту злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки. Вшанування розпочалося з панахиди на українському...
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