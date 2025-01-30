Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Відзначили День Соборности

By 1 Min Read

Відзначення Дня Соборности України у Дженкінтавні. (Фото: Посольство України в США) ДЖЕНКІНТАВН, Пенсильванія. – Філядельфійське відділення Україн­ського конґресового комітету Аме­рики організувало відзначення Дня Соборности України у Дженкінтавні. Про це повідомило Посольство Украї­ни в США, яке долучилося до відзначення 106-ої річниці Акту злуки Укра­їнської народної республіки та Захід­ноукраїнської народної республіки. Вшанування розпочалося з панахиди на українському...


Already a member? Log in here

Related Posts