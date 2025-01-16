Відзначили 90-річчя Василя Симоненка

Справа: вітає лавреатів Володимир Поліщук. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 10 січня в Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбувся літературно-творчий вечір, присвячений 90-річчю від дня народження поета Василя Симоненка. Традиційно відбулося також нагородження цьогорічних лавреатів Всеукраїнської літературної премії ім. В. Симоненка. Ними стали черкащанин Григорій Діхтяренко – за книгу „Кросна“ і...