Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Відзначили 90-річчя Василя Симоненка

By 2 Mins Read

Справа: вітає лавреатів Володимир Поліщук. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – 10 січня в Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбувся літературно-творчий вечір, присвячений 90-річчю від дня народження поета Василя Симоненка. Традиційно відбулося також нагородження цьогорічних лавреатів Всеукраїнської літературної премії ім. В. Симоненка. Ними стали черкащанин Григорій Діхтяренко – за книгу „Кросна“ і...


Already a member? Log in here

Related Posts