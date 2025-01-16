Відкрили пам’ятник Герою України

Меморіял пам’яті Герою України Сергію Лі. КРЕМЕНЕЦЬ, Тернопільська область. – У Кременецькій громаді відкрили меморіял пам’яті Герою України, полковнику Сергію Лі з позивним „Брюс“. Пам’ятник встановили на вулиці, яку перейменували на честь воїна. Організаторкою вшанування пам’яті стала дружина загиблого героя Людмила. Авторами проєкту є архітектор Орест Скоп та скульптор Роман Кикта зі Львова. Пам’ятник зроблено...