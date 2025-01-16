Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Відкрили XXXII зимову універсіяду

By 1 Min Read

ТУРИН, Італія. – 13 січня відбулася урочиста церемонія відкриття Всесвітніх студентських спортивних змагань XXXII зимової універсіяди. На Універсіяді-2025 розіграють 96 комплектів нагород в 11 видах спорту. Збірну України представляють 55 спортовців із 21 закладу вищої освіти з Києва та 11 областей України. Вони виступлять у біатлоні, фіґурному ковзанні, гірськолижному спорті, гокеї, сновбординґу, лижному фристайлі та...


Already a member? Log in here

Related Posts