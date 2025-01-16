Відкрили XXXII зимову універсіяду

ТУРИН, Італія. – 13 січня відбулася урочиста церемонія відкриття Всесвітніх студентських спортивних змагань XXXII зимової універсіяди. На Універсіяді-2025 розіграють 96 комплектів нагород в 11 видах спорту. Збірну України представляють 55 спортовців із 21 закладу вищої освіти з Києва та 11 областей України. Вони виступлять у біатлоні, фіґурному ковзанні, гірськолижному спорті, гокеї, сновбординґу, лижному фристайлі та...