Дивовижні Сунки

Священик Євген Гаган. (Фото: Олександр Вівчарик) СУНКИ, Черкаська область.– Міс­цевість поблизу села неймовірної краси – мальовничі пагорби, вкриті лісом і густими чагарниками, яри, у хащах дзюрчать кришталеві джерельця, блищать ставочки. Недарма ці заповітні місця називають смілянською Швайцарією. Існує декілька версій походження назви села. Перша з них – від річечки Сунка (тюркською „су” – вода). Друга...