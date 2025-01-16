Допомагає фундація „Кленова надія“

Співзасновники фундації Тетяна Костюк (ліворуч) та Світлана Комінко привезли допомогу в Тернопільську обласну лікарню. ТЕРНОПІЛЬ. – Тернополянка, психологиня, професорка Світлана Комінко, яка живе в Канаді, є співзасновницею благодійної фундації „Кленова надія“ у Ванкувері. Разом з чуйною благодійницею, колеґою Тетяною Костюк та сотнями добровольців вона активно допомагає Україні та українській громаді в Канаді. Завдяки співпраці з...