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Допомагає фундація „Кленова надія“

By 2 Mins Read

Співзасновники фундації Тетяна Костюк (ліворуч) та Світлана Комінко привезли допомогу в Тернопільську обласну лікарню. ТЕРНОПІЛЬ. – Тернополянка, психологиня, професорка Світлана Комінко, яка живе в Канаді, є співзасновницею  благодійної фундації „Кленова надія“ у Ванкувері. Разом з чуйною благодійницею, колеґою Тетяною Костюк та сотнями  добровольців вона активно допомагає Україні та українській громаді в Канаді. Завдяки співпраці з...


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