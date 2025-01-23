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Допомога від Папи Франциска

By 2 Mins Read

До Тернополя прибула допомога від Папи Фран­циска. ТЕРНОПІЛЬ. – Кардинал Конрад Краєвський доставив до Тернополя спеціяльно обладнаний автомобіль швидкої допомоги від Папи Фран­циска, який відправлять на схід України, де через бойові дії зруйновано медичні заклади. Також з Ватикану передано медичне обладнання для допомоги постраждалим від війни українцям. Раніше такі реанімобілі від Папи Римського отримали лікарні...


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