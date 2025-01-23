Допомога від Папи Франциска

До Тернополя прибула допомога від Папи Фран­циска. ТЕРНОПІЛЬ. – Кардинал Конрад Краєвський доставив до Тернополя спеціяльно обладнаний автомобіль швидкої допомоги від Папи Фран­циска, який відправлять на схід України, де через бойові дії зруйновано медичні заклади. Також з Ватикану передано медичне обладнання для допомоги постраждалим від війни українцям. Раніше такі реанімобілі від Папи Римського отримали лікарні...