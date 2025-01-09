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До 130-річчя Бориса Лятошинського

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Під час дискусії „Українська культура під час світової кризи: шляхи порятунку і самозбереження“ (зліва): композитор, генеральний директор Національної філармонії України Михайло Швед, директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко, телеведучий Юрій Макаров. КИЇВ. – У 2025 році українська куль­тура відзначає 130-річчя від дня народження видатного композитора Бориса Лятошинського...


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