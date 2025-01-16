Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Діти їдуть до США

By 1 Min Read

Діти з прапором Онуфріївської територіяльної громади. ОНУФРІЇВКА, Кіровоградська область. – Голова громади Онуфріївки Віталій Береза повідомив, що діти загиблих захисників чотири тижні проведуть в США за проєктом „Children of Victory“, який створений для підтримки дітей загиблих українських захисників віком від 12 до 16 років. Мета проєкту – допомогти дітям відчути підтримку, розширити свій світогляд та...


Already a member? Log in here

Related Posts