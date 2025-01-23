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Заява міністрів Південно-Східньої Европи

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КИЇВ. – 17 січня відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та країн Південно-Східньої Европи, під час якої представники урядів ухвалили спільне комюніке. Документ засуджує будь-яку підтримку міжнародним співтовариством Росії у війні та підтримує Україну на шляху до довготривалого миру і вступу до Евросоюзу. Комюніке містить понад 10 пунктів, серед яких: – засудження порушень міжнародного гуманітарного...


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