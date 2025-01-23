Знову заговорили про Волинь

КИЇВ. – Візита Володимира Зеленського до Варшави стала формальним знаком нормалізації діялогу України і Польщі, але підтвердила важливу больову точку відносин – питання Волинської трагедії, яку в Польщі часто називають Волинсь­кою різаниною. Апогеєм „Волинської різанини“ польські дослідники вважають 11 липня 1943 року – „криваву неділю“. Цього дня, за їхніми словами, бійці українського націоналістичного підпілля здійснили...