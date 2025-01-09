Календар як дзеркало суспільних змін

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей розпочав інформаційний проєкт, метою якого є розповісти жителям і гостям нашого реґіону про знакові події, круглі дати від дня народження та смерті видатних суспільних, військових, наукових та культурних діячів, що мають стосунок до земель, які на сьогодні є складовою частиною Кірово­град­ської области. Цей інформаційний проєкт базуватиметься на просвітницькій ідеї...