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Міжнародні нагороди українців

By 2 Mins Read

Вероніка Подакіна з своїми нагородами. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – Міжнародна виставка іноваційних проєктів у різних галузях, які мають рішення для сучасних проблем, відбулася в місті Гаосюн, Китай. Це найбільша в Азії міжнародна виставка, яку організовують Всесвітня асоціяція інтелектуальної власности на винаходи (WIPA) і Тайванська асоціяція з просування винахідництва (TIPPA). До наукового заходу долучилося близько...


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