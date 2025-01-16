Міжнародні нагороди українців

Вероніка Подакіна з своїми нагородами. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – Міжнародна виставка іноваційних проєктів у різних галузях, які мають рішення для сучасних проблем, відбулася в місті Гаосюн, Китай. Це найбільша в Азії міжнародна виставка, яку організовують Всесвітня асоціяція інтелектуальної власности на винаходи (WIPA) і Тайванська асоціяція з просування винахідництва (TIPPA). До наукового заходу долучилося близько...