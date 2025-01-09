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Нагороду вручили українській учительці

By 2 Mins Read

Майя Рибнікова та Зорян Кісь. (Фото: Юрко Муравйов) У середині грудня 2024 року в Ізраїлі відбулося вручення нагороди „Заслужений вчитель України“. Від імені Луганської обласної державної адміністрації Посольство України в Ізраїлі вручило цю високу нагороду Майї Рибніковій, вчительці математики Сіверськодонець­кого багатопрофільного ліцею. Вона змушена була залишити Україну і знайти прихисток в єврейській країні через війну,...


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