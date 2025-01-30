Настрої українців щодо другого президентства Трампа

КИЇВ. – Українці сподіваються, що друге президентство Трампа буде позитивним для України. Нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології показує, що більшість українців (54%) загалом скоріше позитивно, ніж неґативно, ставляться до президентства Д. Трампа. На запитання: „Нещодавно громадяни Сполучених Штатів проголосували за повернення Дональда Трампа на посаду Президента США. Як ви думаєте, це добре чи погано...