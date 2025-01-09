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На фестивалі „Різдвяна коляда“ зібрали кошти для ЗСУ

By 1 Min Read

Черкаський державний академічний заслужений український народний хор. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – XIV фестиваль „Різдвяна коляда“ відбувся 4 січня у обласному драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Під час концерту відбувся авкціон, на якому були представлені унікальні роботи, створені родинами полеглих героїв. Особливою увагою користувалися боксерські рукавиці з підписом абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій...


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