На фестивалі „Різдвяна коляда“ зібрали кошти для ЗСУ

Черкаський державний академічний заслужений український народний хор. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. – XIV фестиваль „Різдвяна коляда“ відбувся 4 січня у обласному драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Під час концерту відбувся авкціон, на якому були представлені унікальні роботи, створені родинами полеглих героїв. Особливою увагою користувалися боксерські рукавиці з підписом абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій...