Отримали генератори з Польщі

ПЕРЕМИШЛЬ. – Бойові медики Головного управління розвідки України отримали три портативні генератори кисню та інші важливі тактичні медичні засоби, закуплені на кошти, зібрані Перемишльським відділом Об’єднання українців у Польщі під час щорічної новорічної Маланки в Українському народному домі у Перемишлі. Про це повідомив Світовий конґрес українців (СКУ). Організатори провели благодійний авкціон, а зібрані кошти передали...