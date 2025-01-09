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Отримали генератори з Польщі

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ПЕРЕМИШЛЬ. – Бойові медики Головного управління розвідки України отримали три портативні генератори кисню та інші важливі тактичні медичні засоби, закуплені на кошти, зібрані Перемишльським відділом Об’єднання українців у Польщі під час щорічної новорічної Маланки в Українському народному домі у Перемишлі. Про це повідомив Світовий конґрес українців (СКУ). Організатори провели благодійний авкціон, а зібрані кошти передали...


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