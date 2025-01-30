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Подякували Послу Сергію Кислиці

By 2 Mins Read

Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод висловлює вдячність Послу Сергію Кислиці. Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод, віцепрезидентка СКУ в Північній Америці Марта Фаріон та лідери українських організацій США висловили глибоку вдячність Послу Сергію Кислиці за його п’ятирічне служіння Україні на посаді Постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Прощальний вечір відбувся в Укра­їнському інституті...


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