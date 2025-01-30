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Посилено командний склад

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КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський доручив посилити командний склад військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ „Хортиця“. Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопут­них військ – найчисленнішої частини наших Збройних сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бриґад. Генерал-майор Андрій...


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