Посилено командний склад

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський доручив посилити командний склад військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ „Хортиця“. Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найчисленнішої частини наших Збройних сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бриґад. Генерал-майор Андрій...
Previous ArticleПрограми збройної допомоги залишаються в силі
Next Article Бойові дії за 20-29 січня