Посилено командний склад

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський доручив посилити командний склад військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ „Хортиця“. Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопут­них військ – найчисленнішої частини наших Збройних сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бриґад. Генерал-майор Андрій...