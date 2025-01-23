Почули історію дідуха

Лариса Петрушевець (крайня ліворуч) розповідає про українську різдвяну прикрасу. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 11 січня відбулася перша в цьому році зустріч учасників пізнавально-розважального клюбу „Що там?”, який діє при Центральній міській бібліотеці ім. Олени Журливої. Сходини присвятили дідуху, його історії та призначенню. Оскільки в міському краєзнавчому музеї відкрито виставку дідухів, то й...