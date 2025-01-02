Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Президент України відвідав Львівщину

By 1 Min Read

Президент України вшановує у Львові пам’ять полеглих на війні захисників. (Фото: Львівська обласна військова адміністрація) ЛЬВІВ. – Президент України Воло­димир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину вшанував пам’ять загиблих захисників на Лича­ківському військовому кладовищі. Також Президент зустрівся з пораненими воїнами в сучасному центрі реабілітації та протезування для постраждалих від війни українців Superhumans Center.  Велику...


Already a member? Log in here

Related Posts