Президент України відвідав Львівщину

Президент України вшановує у Львові пам’ять полеглих на війні захисників. (Фото: Львівська обласна військова адміністрація) ЛЬВІВ. – Президент України Воло­димир Зеленський під час робочої поїздки на Львівщину вшанував пам’ять загиблих захисників на Лича­ківському військовому кладовищі. Також Президент зустрівся з пораненими воїнами в сучасному центрі реабілітації та протезування для постраждалих від війни українців Superhumans Center. Велику...