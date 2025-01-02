Призначено військового омбудсмена

КИЇВ. – Президент 30 грудня 2024 року призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. „Ольга – відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців. Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України і громадянсь­ким суспільством підготувати...