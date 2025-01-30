Програми збройної допомоги залишаються в силі

ВАШІНҐТОН. – Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну перерву в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Про це в Пентагоні підтвердили Українській службі Голосу Америки: “Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки”. Це означає, що контракти...