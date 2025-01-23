Підписано Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції за результатами зустрічі. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 16 січня Прем’єр-міністер Великої Британії Кір Стармер прибув до України. Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністер К. Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірляндії, яка...