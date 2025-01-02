Реабілітаційний модуль для ветеранів

Перші відвідувачі модуля. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У приміщенні міської лікарні швидкої медичної допомоги 16 грудня відкрили безбар’єрний реабілітаційний модуль для надання допомоги ветеранам, ветеранкам, їхнім родинам та цивільним, які постраждали внаслідок повномаштабної війни. Він оснащений якісним сучасним обладнанням. Тут працюватимуть менеджер, психолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, логопед та фахівці з інших сфер. Спеція­лісти...