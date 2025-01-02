Росія грабує українців

Після повномаштабного вторгнення Росії на територію України, аґресивна майнова політика окупаційної влади здійснюється чотирма способами. За повідомленням Українського інституту майбутнього, ці способи активно застосовуються щодо майнових питань на непідконтрольних Україні територіях, повідомила керівниця програми „Правова безпека власності“ Ольга Оніщук під час презентації доповіді експертів „Майнова аґресія Кремля“. Перший спосіб – примушування всіх громадян України, які...