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Росія збила пасажирський літак

By 1 Min Read

Пасажирський літак авіокомпанії Azerbaijan Airlines зранку 25 грудня розбився біля міста Актау в Казахстані. У літаку перебували 62 пасажири та п’ять членів екіпажу. Катастрофу літака Embraer-190 спричинив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це заявив очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану...


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