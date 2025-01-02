Росія збила пасажирський літак

Пасажирський літак авіокомпанії Azerbaijan Airlines зранку 25 грудня розбився біля міста Актау в Казахстані. У літаку перебували 62 пасажири та п’ять членів екіпажу. Катастрофу літака Embraer-190 спричинив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це заявив очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану...