Різдвяна зустріч з родинами загиблих

Подарунки дітям загиблих героїв. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 21 грудня у протестантській церкві „Блага вість відбулася зустріч з родинами загиблих у російсько-українській війні героїв-земляків. Зустріч організував пастор Олександр Коваленко за підтримки Міського центру соціяльних служб під керівництвом Інги Гончаренко. Дорослі взяли участь у майстер-клясі з нанесення малюнка на сумку, а для дітей...