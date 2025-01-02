Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Різдвяна зустріч з родинами загиблих

By 1 Min Read

Подарунки дітям загиблих героїв. (Фото: Олександр Вівчарик) СМІЛА, Черкаська область. – 21 грудня у протестантській церкві „Блага вість відбулася зустріч з родинами загиблих у російсько-українській війні героїв-земляків. Зустріч організував  пастор Олександр Коваленко за підтримки Міського центру соціяльних служб під керівництвом Інги Гончаренко. Дорослі взяли участь у майстер-клясі з нанесення малюнка на сумку, а для дітей...


Already a member? Log in here

Related Posts