Святковий дух Різдва

Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру в обласну військову адміністрацію. ТЕРНОПІЛЬ. – Управління культури і мистецтв міської ради провело благодійний захід „Додому на Різдво“, де народні майстрині Людмила Павлова, Тетяна Головань та інші разом з родинами захисників створювали символи Різдва Христового – дідуха з пшеничних колосків, Різдвяну зірку для вертепу. В сімейному колі українських традицій звучали...