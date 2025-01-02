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Святковий дух Різдва

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Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру в обласну військову адміністрацію. ТЕРНОПІЛЬ. – Управління культури і мистецтв міської ради провело благодійний захід „Додому на Різдво“, де народні майстрині Людмила Павлова, Тетяна Головань та інші разом з родинами захисників створювали символи Різдва Христового – дідуха з пшеничних колосків, Різдвяну зірку для вертепу. В сімейному колі українських традицій звучали...


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