Сергій Тарасов Сергія Тарасова з Кропивницького оголосили в розшук за чотирма статтями. Він переховується від органів досудового розслідування з 10 січня 2024 року. Статті звинувачення: шахрайство у великих розмірах, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, відмивання майна, незаконне зберігання вогнепальної зброї. С. Тарасов народився 19 листопада 1961 року, закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського...
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