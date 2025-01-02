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Тарасова з Кропивницького оголосили в розшук

By 3 Mins Read

Сергій Тарасов Сергія Тарасова з Кропивницького оголосили в розшук за чотирма статтями. Він переховується від органів досудового розслідування з 10 січня 2024 року. Статті звинувачення: шахрайство у великих розмірах, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, відмивання майна, незаконне зберігання вогнепальної зброї. С. Тарасов народився 19 листопада 1961 року, закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського...


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