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Тези прощальної промови Джо Байдена

By 2 Mins Read

Президент США Джо Байден перед передачею влади новообраному президенту Дональду Трампу виступив в Овальному кабінеті з прощальною промовою. У своєму зверненні він поділився власними підсумками президентства. Видання CNN поділилось ключовими тезами виступу. Про олігархію в США У своїй промові Джо Байден попередив про розвиток „небезпечної олігархії“  в країні. Він звернув увагу на „небезпечну концентрацію влади...


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