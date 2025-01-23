Тези прощальної промови Джо Байдена

Президент США Джо Байден перед передачею влади новообраному президенту Дональду Трампу виступив в Овальному кабінеті з прощальною промовою. У своєму зверненні він поділився власними підсумками президентства. Видання CNN поділилось ключовими тезами виступу. Про олігархію в США У своїй промові Джо Байден попередив про розвиток „небезпечної олігархії“ в країні. Він звернув увагу на „небезпечну концентрацію влади...