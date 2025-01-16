Тривають інтенсивні бої

• 11 січня кілька областей Росії атакували дрони, аеропорти Казані, Нижньокамська та Ульяновська тимчасово призупинили рейси. У Татарстані в Нижньокамську безпілотники атакували один із найбільших російських нафтопереробних заводів (НПЗ), влучили в Татарстанський нафтопереробний комплекс „Танеко“ – п’ятий серед нафтопереробних заводів РФ, потужність переробки понад 16 млн тонн нафти на рік. • 8 січня у російському...
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