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„Тіньова фльота“ Росії як джерело екологічної катастрофи

By 4 Mins Read

Вторгнення Росії в Україну спровокувало безпрецедентну міжнародну реакцію, одним з ключових елементів якої стала маштабна санкційна кампанія. Зокрема, мішенню для жорстких обмежень став енерґетичний сектор, який є одним з основних джерел доходів російського бюджету. Европейський союз та США запровадили комплекс заходів, спрямованих на обмеження експорту російської нафти. Нові санкції завдали потужного удару по хребту російської...


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